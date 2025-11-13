Роналду засветил ценный аксессуар за 50 миллионов: как выглядит украшение
- Криштиану Роналду на интервью с Пирсом Морганом появился с часами стоимостью 1,1 миллиона фунтов стерлингов.
- Часы Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, имеющие двойной турбийон и децимальный репетир, выпущены в ограниченной серии из 18 единиц.
Недавно Криштиану Роналду появился в публичном пространстве. Легендарный футболист пришел на интервью к известному журналисту Пирсу Моргану.
Внимание зрителей привлекли не только откровенные заявления Роналду, а также его ценные часы. Форвард Аль-Насра продемонстрировал уникальный аксессуар, сообщает 24 канал.
Какие часы у Роналду?
40-летний футболист появился на интервью с уникальными часами Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Стоимость аксессуара составляет 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 50 миллионов гривен).
Часы Роналду изготовлены из 18 каратного белого золота, а также украшены более 360 бриллиантами. Стоит отметить, что аксессуар португальца выпущен в ограниченной серии.
В мире всего лишь 18 подобных произведений ювелирного искусства. Также часы оснащены двойным турбийоном и децимальным репетиром, что обеспечивает незаурядную точность.
К слову. Криштиану Роналду побил абсолюдный рекорд мирового футбола, пишет 433. Он стал лучшим бомбардиром квалификаций на чемпионат мира, забив 41 гол.
Как сообщает Mundo Deportivo, футболист раскрыл планы на будущее. Форвард заявил, что чемпионат мира 2026 последний в его карьере.
Что говорил Роналду в интервью Моргану?
Криштиану Роналду признался, почему не пришел на похороны Диогу Жоты, который погиб летом 2025 года. Он не хотел привлекать большое внимание к себе во время церемонии.
Футболист также рассказал, что будет делать после завершения карьеры. Португалец заявил, что будет уделять большое количество времени своим детям, особенно Криштиану Роналду-младшему.
Кроме того, нападающий рассказал, что ему помогло пережить смерть новорожденного ребенка. Роналду отметил, что он увидел жизнь с другой стороны.