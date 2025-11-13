Роналду засветил ценный аксессуар за 50 миллионов: как выглядит украшение

Недавно Криштиану Роналду появился в публичном пространстве. Легендарный футболист пришел на интервью к известному журналисту Пирсу Моргану.

Внимание зрителей привлекли не только откровенные заявления Роналду, а также его ценные часы. Форвард Аль-Насра продемонстрировал уникальный аксессуар, сообщает 24 канал.

Какие часы у Роналду?

40-летний футболист появился на интервью с уникальными часами Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Стоимость аксессуара составляет 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 50 миллионов гривен).

Часы Роналду изготовлены из 18 каратного белого золота, а также украшены более 360 бриллиантами. Стоит отметить, что аксессуар португальца выпущен в ограниченной серии.

В мире всего лишь 18 подобных произведений ювелирного искусства. Также часы оснащены двойным турбийоном и децимальным репетиром, что обеспечивает незаурядную точность.

Криштиану Роналду побил абсолюдный рекорд мирового футбола, пишет 433. Он стал лучшим бомбардиром квалификаций на чемпионат мира, забив 41 гол.

Часы, которые носит Роналду / Фото из открытых источников

футболист раскрыл планы на будущее. Форвард заявил, что чемпионат мира 2026 последний в его карьере.

