13 ноября, 17:20
Роналду засветил ценный аксессуар за 50 миллионов: как выглядит украшение

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Криштиану Роналду на интервью с Пирсом Морганом появился с часами стоимостью 1,1 миллиона фунтов стерлингов.
  • Часы Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, имеющие двойной турбийон и децимальный репетир, выпущены в ограниченной серии из 18 единиц.

Недавно Криштиану Роналду появился в публичном пространстве. Легендарный футболист пришел на интервью к известному журналисту Пирсу Моргану.

Внимание зрителей привлекли не только откровенные заявления Роналду, а также его ценные часы. Форвард Аль-Насра продемонстрировал уникальный аксессуар, сообщает 24 канал.

Какие часы у Роналду?

40-летний футболист появился на интервью с уникальными часами Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Стоимость аксессуара составляет 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 50 миллионов гривен).

Часы Роналду изготовлены из 18 каратного белого золота, а также украшены более 360 бриллиантами. Стоит отметить, что аксессуар португальца выпущен в ограниченной серии.

В мире всего лишь 18 подобных произведений ювелирного искусства. Также часы оснащены двойным турбийоном и децимальным репетиром, что обеспечивает незаурядную точность.

К слову. Криштиану Роналду побил абсолюдный рекорд мирового футбола, пишет 433. Он стал лучшим бомбардиром квалификаций на чемпионат мира, забив 41 гол.

Часы, которые носит Роналду / Фото из открытых источников

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист раскрыл планы на будущее. Форвард заявил, что чемпионат мира 2026 последний в его карьере.

Что говорил Роналду в интервью Моргану?

  • Криштиану Роналду признался, почему не пришел на похороны Диогу Жоты, который погиб летом 2025 года. Он не хотел привлекать большое внимание к себе во время церемонии.

  • Футболист также рассказал, что будет делать после завершения карьеры. Португалец заявил, что будет уделять большое количество времени своим детям, особенно Криштиану Роналду-младшему.

  • Кроме того, нападающий рассказал, что ему помогло пережить смерть новорожденного ребенка. Роналду отметил, что он увидел жизнь с другой стороны.