Криштиану Роналду недавно получил специальную награду. В Португалии отметили успехи и достижения их лучшего футболиста всех времен, сообщает 24 канал со ссылкой на Liga Portugal.

Какую награду получил Роналду?

Лига Португалии, проводящая местный чемпионат по футболу, вручила уникальный приз Криштиану Роналду. 40-летний форвард Аль-Насра получил награду "Лучший за все времена".

В организации объяснили, что это достойное признание, тех золотых страниц, которые Криштиану продолжает писать в своей карьере. Роналду отреагировал на награду от Лиги Португалии.

Хочу поблагодарить Liga Portugal за награду "Лучший за все времена". Это огромная честь для меня - получить признание в своей стране. Особая благодарность всем моим товарищам по команде, которые помогали мне, а также тренерам и всем, кто поддерживал меня на пути к постоянному совершенствованию. Спасибо вам всем,

– сказал Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду недавно отметился забитым голом в ворота Венгрии. Португальский футболист достиг уникальной отметки в квалификациях на чемпионат мира.

Какие еще награды у Роналду?