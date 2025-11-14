Роналду заработал первую красную карточку за сборную и помешал Португалии выйти на ЧМ-2026

В Европе близится к завершению квалификация на чемпионат мира-2026. Одной из самых интересных сборных является Португалия, за которую до сих пор выступает звездный Криштиану Роналду.

В четверг, 13 ноября, нападающий Аль-Насра вместе со своей сборной играл на выезде против Ирландии. Победа гарантировала подопечным Роберто Мартинеса выход на Мундиаль, сообщает 24 Канал.

Как Роналду подвел Португалию?

Роналду попал в стартовый состав Португалии, но не смог помочь своей команде. Более того, на 58-й минуте Криштиану еще и стал главным антигероем встречи.

На тот момент Ирландия уже вела в счете 2:0 благодаря дублю Троя Перротта. В конце концов в начале второго тайма у Роналду сдали нервы и он откровенно врезал локтем по защитнику хозяев Дари О'Ши.

Судья же после просмотра VAR выписал Роналду прямую красную карточку. Интересно, что это изрядно порадовало ирландских фанатов, которые имитировали плач в сторону португальца.

Сам же CR7 после удаления саркастически похлопал в адрес трибун. Отметим, что это первая красная карточка для Роналду за всю историю выступлений в национальной команде.

В конце концов в меньшинстве Португалия не смогла оформить камбэк и проиграла 0:2. Это не позволило лузитанам напрямую выйти на чемпионат мира-2026.

