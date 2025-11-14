Роналду заробив першу червону картку за збірну та завадив Португалії вийти на ЧС-2026

В Європі наближається до завершення кваліфікація на чемпіонат світу-2026. Однією з найцікавіших збірних є Португалія, за яку досі виступає зірковий Кріштіану Роналду.

У четвер, 13 листопада, нападник Аль-Насра разом зі своєю збірною грав на виїзді проти Ірландії. Перемога гарантувала підопічним Роберто Мартінеса вихід на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.

Як Роналду підвів Португалію?

Роналду потрапив до стартового складу Португалії, але не зміг допомогти своїй команді. Ба більше на 58-й хвилині Кріштіану ще й став головним антигероєм зустрічі.

На той момент Ірландія вже вела в рахунку 2:0 завдяки дублю Троя Перротта. Зрештою на початку другого тайму у Роналду здали нерви і він відверто врізав ліктем по захиснику господарів Дарі О'Ші.

Суддя ж після перегляду VAR виписав Роналду пряму червону картку. Цікаво, що це неабияк потішило ірландських фанатів, які імітували плач в бік португальця.

Сам же CR7 після вилучення саркастично поплескав на адресу трибун. Відзначимо, що це перша червона картка для Роналду за всю історію виступів у національній команді.

Зрештою у меншості Португалія не змогла оформити камбек та програла 0:2. Це не дозволило лузітанам напряму вийти на чемпіонат світу-2026.

Що відомо про Роналду в збірній Португалії?