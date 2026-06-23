Капитана сборной Португалии наконец-то прорвало. После невыразительного первого матча на чемпионате мира нападающий забил узбекам уже в самом начале встречи, сообщает 24 Канал.

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Как отличился Роналду?

Сборная Португалии активно начала матч против Узбекистана и создала несколько моментов уже в первые минуты. Один из моментов был и у Роналду. Криштиану откликнулся на прострел Нуну Мендеша с левого фланга, но не смог попасть по мячу.

Однако через несколько минут лидер команды исправился. Криштиану замкнул передачу Канселу с правого фланга, точно пробив в ближний угол ворот узбекского вратаря.

Гол Роналду в ворота Узбекистана: смотрите видео от Megogo

Этот гол стал для 41-летнего футболиста первым на чемпионате мира-2026 и 9-м в общей сложности на мундиалях. Роналду отличился на шестом для себя ЧМ.

Убедительный старт Португалии

После быстрого гола португальцы не сбавили обороты и продолжили атаковать. На 17-й минуте подопечные Мартинеса удвоили преимущество. Португальцы заработали опасный штрафной. Пока узбекские футболисты готовились к удару Роналду, неожиданно пробил Нуну Мендеш – и забил. Счёт стал 2:0.

Сборная Узбекистана пока выглядит беспомощно и почти не выходит из своей половины поля.

В режиме реального времени португальцы возглавили группу К, обойдя Колумбию.