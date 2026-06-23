Пока футбольный мир десятилетиями спорит о том, кто величественнее — Месси или Роналду, чемпионаты мира дают всё более очевидный ответ. Именно на самой большой футбольной арене аргентинец оставил португальца далеко позади, сообщает 24 Канал.

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Как Месси стал королём чемпионатов мира?

В матче против Австрии Лионель Месси оформил дубль и установил абсолютный рекорд по количеству голов на чемпионатах мира. Теперь на счету аргентинца 18 мячей на чемпионатах мира, что является лучшим показателем в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал Мирославу Клозе, забившему 16 голов.

Месси забивает уже в шести матчах чемпионата мира подряд. На ЧМ-2026 он отличился пять раз в двух матчах, оформив хет-трик против Алжира и дубль в ворота Австрии.

Статистика аргентинца на чемпионатах мира выглядит впечатляюще: 18 голов, 8 голевых передач и чемпионский титул 2022 года.

Роналду теряется на главном турнире

На клубном уровне Криштиану Роналду давно доказал свой статус легенды. Однако на чемпионатах мира его показатели значительно скромнее.

За шесть турниров португалец забил всего 8 голов в 23 матчах. Его самым успешным чемпионатом мира остается турнир 2018 года, когда он отличился четыре раза.

Особенно болезненно для поклонников Роналду выглядит тот факт, что в последних крупных матчах сборной Португалии он не демонстрирует привычной результативности. На ЧМ-2026 нападающий пока не забил ни одного гола, тогда как Месси фактически в одиночку вывел Аргентину в плей-офф.

Главный аргумент в вечном споре

Противостояние Месси и Роналду навсегда останется одной из лучших дуэлей в истории спорта. Но если оценивать их вклад именно на чемпионатах мира, преимущество аргентинца уже выглядит неоспоримым.

Месси не только выиграл Кубок мира, но и стал рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира, регулярно решая исход важнейших матчей. Роналду же так и не смог приблизиться к подобным достижениям на главном футбольном турнире планеты.

Однако Криштиану есть шанс вступить в борьбу с аргентинским соперником ещё на этом чемпионате мира. Сегодня в 20:00 по киевскому времени сборная Португалии проведет второй матч на ЧМ-2026 — против Узбекистана. В предыдущей игре подопечные Мартинеса сенсационно потеряли очки в матче с ДР Конго.