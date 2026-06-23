Поки футбольний світ десятиліттями сперечається про те, хто величніший – Мессі чи Роналду, чемпіонати світу дають дедалі очевиднішу відповідь. Саме на найбільшій футбольній сцені аргентинець залишив португальця далеко позаду, повідомляє 24 Канал.

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Як Мессі став королем чемпіонатів світу?

У матчі проти Австрії Ліонель Мессі оформив дубль та встановив абсолютний рекорд за кількістю голів на чемпіонатах світу. Тепер на рахунку аргентинця 18 м'ячів на Мундіалях, що є найкращим показником в історії турніру. Раніше рекорд належав Мірославу Клозе, який забив 16 голів.

Мессі забиває вже у шести поспіль матчах чемпіонату світу. На ЧС-2026 він відзначився п'ять разів у двох поєдинках, оформивши хет-трик проти Алжиру та дубль у ворота Австрії.

Статистика аргентинця на Мундіалях виглядає вражаюче: 18 голів, 8 результативних передач і чемпіонський титул 2022 року.

Роналду губиться на головному турнірі

На клубному рівні Кріштіану Роналду давно довів свій статус легенди. Проте на чемпіонатах світу його показники значно скромніші.

За шість турнірів португалець забив лише 8 голів у 23 матчах. Його найуспішнішим Мундіалем залишається турнір 2018 року, коли він відзначився чотири рази.

Особливо болісно для прихильників Роналду виглядає той факт, що в останніх великих матчах збірної Португалії він не демонструє звичної результативності. На ЧС-2026 нападник поки не забив жодного гола, тоді як Мессі фактично самотужки вивів Аргентину до плей-оф.

Головний аргумент у вічній суперечці

Протистояння Мессі та Роналду назавжди залишиться однією з найкращих дуелей в історії спорту. Але якщо оцінювати їхній внесок саме на чемпіонатах світу, перевага аргентинця вже виглядає беззаперечною.

Мессі не лише виграв Кубок світу, а й став рекордсменом за голами на Мундіалях, регулярно вирішуючи долю найважливіших матчів. Роналду ж так і не зміг наблизитися до подібних досягнень на головному футбольному турнірі планети.

Однак Кріштіану має шанс нав'язати боротьбу аргентинському конкуренту ще на цьому чемпіонаті світу. Сьогодні о 20:00 за київським часом збірна Португалії проведе другий матч на ЧС-2026 – проти Узбекистану. У попередній грі підопічні Мартінеса сенсаційно втратили очки проти ДК Конго.