Капітана збірної Португалії нарешті прорвало. Після невиразного першого матчу на Мундіалі нападник забив узбекам вже на старті зустрічі, передає 24 Канал.
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Як відзначився Роналду?
Збірна Португалії активно розпочала матч проти Узбекистану і створила кілька нагод вже у перші хвилини. Один із моментів мав і Роналду. Кріштіану відгукувався на простріл Нуну Мендеша з лівого флангу, але не зміг влучити по м’ячу.
Однак за кілька хвилин лідер команди виправився. Кріштіану замкнув передачу Канселу з правого флангу, чітко пробивши у ближній кут воріт.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Перший гол Роналду на ЧС-2026: дивіться відео від Megogo
Цей гол став для 41-річного футболіста першим на чемпіонаті світу-2026 і 9-м загалом на Мундіалях. Роналду відзначився на шостому для себе ЧС.
Переконливий старт Португалії
Після швидкого голу португальці не збавили оберти і продовжили атакувати. На 17-й хвилині підопічні Мартінеса подвоїли перевагу. Португальці заробили небезпечний штрафний. Поки узбецькі футболісти готувалися до удару Роналду, несподівано пробив Нуну Мендеш – і забив. Рахунок став 2:0.
Збірна Узбекистану поки виглядає безпорадно і майже не виходить зі своєї половини поля.
У режимі реального часу португальці очолили групу К, обійшовши Колумбію.