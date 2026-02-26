Роналду стал совладельцем испанского клуба, над которым издевался во время игры за Реал
- Криштиану Роналду приобрел акции испанского клуба Альмерия.
- Футболист стал миноритарным владельцем команды.
Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (41 год). При этом португалец также активно занимается бизнесом.
Нападающий инвестирует в сферу моды, недвижимости, а теперь еще и присоединился напрямую к футбольному бизнесу. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Роналду решил вложиться в футбольный клуб.
Кого приобрел Роналду?
Криштиану официально стал совладельцем испанской команды Альмерия. Сообщается, что CR7 приобрел 25% акций клуба, но точная сумма инвестиций футболиста неизвестна.
Эту сделку Роналду совершил от имени компании CR7 Sports Investments. Ее игрок использует для управления своими бизнес-активами в различных сферах.
Я всегда хотел внести свой вклад в футбол не только на поле. Альмерия – это клуб с прочной основой и четким потенциалом для роста. Я рад работать вместе с руководством для следующего этапа развития команды,
– заявил Роналду.
Также приобретение доли клуба игроком подтвердил и президент Альмерии Мохамед Аль-Херейджи. Он отметил, что Роналду хорошо разбирается в испанском футболе и сможет помочь клубу в будущем.
Справка. Роналду отыграл семь матчей против Альмерии в составе Реала, забив в них 7 голов.
Отметим, что Альмерия была основана в 1989 году и за это время сыграла восемь сезонов в элитном дивизионе чемпионата Испании. Сейчас команда находится в Сегунде, где занимает третье место.
Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?
- Криштиану перебрался в Аль-Наср из Манчестер Юнайтед в январе 2023 года на правах свободного агента. Благодаря этому трансферу Саудовская Аравия стала более привлекательным местом для других звезд футбола.
- Сам же Роналду продолжил выступать на топ-уровне и забивать голы почти в каждом матче. В 130 матчах Криштиану оформил 115 голов за Аль-Наср и отдал 23 ассиста согласно Transfermarkt.
- За это время команда дважды становилась второй в чемпионате Саудовской Аравии, а в прошлом сезоне финишировала третьей. Единственным титулом Роналду в Аль-Насре является победа в товарищеском соревновании Кубок арабских чемпионов.
- В текущем сезоне Аль-Наср лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда выиграла 19 из 23-х матчей Про Лиги и опережает Аль-Ахли на два балла.