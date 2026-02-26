Роналду стал совладельцем испанского клуба, над которым издевался во время игры за Реал

Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (41 год). При этом португалец также активно занимается бизнесом.

Нападающий инвестирует в сферу моды, недвижимости, а теперь еще и присоединился напрямую к футбольному бизнесу. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Роналду решил вложиться в футбольный клуб.

Кого приобрел Роналду?

Криштиану официально стал совладельцем испанской команды Альмерия. Сообщается, что CR7 приобрел 25% акций клуба, но точная сумма инвестиций футболиста неизвестна.

Эту сделку Роналду совершил от имени компании CR7 Sports Investments. Ее игрок использует для управления своими бизнес-активами в различных сферах.

Я всегда хотел внести свой вклад в футбол не только на поле. Альмерия – это клуб с прочной основой и четким потенциалом для роста. Я рад работать вместе с руководством для следующего этапа развития команды,

– заявил Роналду.

Также приобретение доли клуба игроком подтвердил и президент Альмерии Мохамед Аль-Херейджи. Он отметил, что Роналду хорошо разбирается в испанском футболе и сможет помочь клубу в будущем.

Справка. Роналду отыграл семь матчей против Альмерии в составе Реала, забив в них 7 голов.

Отметим, что Альмерия была основана в 1989 году и за это время сыграла восемь сезонов в элитном дивизионе чемпионата Испании. Сейчас команда находится в Сегунде, где занимает третье место.

