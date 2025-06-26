Окончательное решение Роналду: в каком клубе легендарный "Эль Бичо" продолжит карьеру

Контракт Криштиану Роналду с Аль-Насром завершается 30 июня 2025 года. Поэтому пришло время легендарному португальцу и кумиру миллионов определиться, где продолжать играть в футбол.

"Эль Бичо" решил, в каком клубе продолжит карьеру. Легенда футбола остается в Саудовской Аравии, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Роналду продлит контракт с Аль-Насром

По имеющейся информации, обе стороны проверяют официальные документы о продлении контракта. Криштиану Роналду планирует подписать новое соглашение сроком на один или два сезона.

Интересно, что на фоне переговоров Криштиану Роналду с Аль-Насром по новому контракту был уволен Стефана Пиоли. Причина в том, что "Эль-Бичо" был недоволен результатами команды.

Это уже четвертый тренер, который покинул клуб с момента прихода Роналду. До этого "Рыцари Неджда" уволили Руди Гарсию, Динко Еличича и Луиша Каштру.

К слову. Криштиану Роналду за сезон 2024/2025 сыграл в футболке Аль-Насра в 41 матче в официальных турнирах. На счету легендарного португальца 35 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, почему может завершить карьеру в ближайшее время. Легендарный португалец назвал худшее развитие событий.