Конечно, такое развитие событий вызвало у футболиста гнев. Но оказалось, что этот непопулярный тренерский ход был гениальным, пишет 24 Канал.

Как Роналду сыграл в матче "Аль-Наср" и "Аль-Иттифак"

Для Криштиану этот поединок саудовской лиги напоминал некоторые из последних матчей сборной Португалии с его участием: когда все идет совсем не по плану. "Аль-Наср" не только остался в меньшинстве уже на 13-й минуте, но и пропустил два гола уже в первом тайме.

Сам Роналду пользы на поле не приносил, зато громко возмущался неудачными действиями партнеров. В целом было видно, что 41-летний нападающий находится в плохом психологическом состоянии.

Бывший наставник "Тоттенхэма", а ныне тренер "Аль-Насра" Анжи Постекоглу поступил так, как решились бы не многие его коллеги: в перерыве он снял Роналду с поля. Криштиану такое решение сильно разозлило.

Но стоит отдать должное не только смелости, но и тренерскому видению Постекоглу: без Роналду команда даже вдесятером стала играть свободнее. Подопечные австралийца забили три гола и одержали одну из самых драматичных волевых побед в сезоне мирового футбола.

Роналду остается только признать: в этот вечер он точно не напоминал звезду, которая заслуживает возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.