Звичайно, такий розвиток подій викликав у футболіста гнів. Але виявилося, що непопулярний тренерський крок був геніальним, пише 24 Канал.

Як Роналду зіграв у матчі Аль-Насра і Аль-Іттіфака

Для Кріштіану цей поєдинок саудівської ліги нагадував деякі з останніх матчів збірної Португалії за його участі: коли все йде зовсім не за планом. Аль-Наср не лише залишився у меншості вже на 13-ій хвилині, а ще й пропустив двічі вже у першому таймі.

Сам Роналду користі на полі не приносив, натомість гучно обурювався невдалим діям партнерів. Загалом було видно, що 41-річний нападник перебуває у поганому психологічному стані.

Колишній наставник Тоттенгема, а нині тренер Аль-Насра Анжі Постекоглу зробив те, на що наважилися б не так багато його колег: у перерві він зняв Роналду з гри. Кріштіану таке рішення неабияк розлютило.

Але варто віддати належне не тільки сміливості, але й тренерському баченню Постекоглу: без Роналду команда навіть вдесятьох заграла вільніше. Підопічні австралійця забили тричі і вирвали одну з найбільш драматичних вольових перемог у сезоні світового футболу.

Роналду залишається тільки визнати: цього вечора він точно не нагадував зірку, яка заслуговує очолювати рейтинг найбільш висооплачуваних спортсменів планети.