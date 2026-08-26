Без Роналду лучше: Криштиану возмутился заменой, а команда совершила фантастический камбэк

Криштиану Роналду провел один из худших матчей на саудовском этапе своей карьеры. В матче между Аль-Насром и Аль-Иттифаком звездный португалец настолько мешал команде, что был заменен в перерыве.

Конечно, такое развитие событий вызвало у футболиста гнев. Но оказалось, что этот непопулярный тренерский ход был гениальным, пишет 24 Канал.

Как Роналду сыграл в матче "Аль-Наср" и "Аль-Иттифак"

Для Криштиану этот поединок саудовской лиги напоминал некоторые из последних матчей сборной Португалии с его участием: когда все идет совсем не по плану. "Аль-Наср" не только остался в меньшинстве уже на 13-й минуте, но и пропустил два гола уже в первом тайме.

Сам Роналду пользы на поле не приносил, зато громко возмущался неудачными действиями партнеров. В целом было видно, что 41-летний нападающий находится в плохом психологическом состоянии.

Бывший наставник "Тоттенхэма", а ныне тренер "Аль-Насра" Анжи Постекоглу поступил так, как решились бы не многие его коллеги: в перерыве он снял Роналду с поля. Криштиану такое решение сильно разозлило.

Cristiano Ronaldo was furious after being substituted, but Ange Postecoglou’s decision was ultimately vindicated as Al-Nassr came from 2-0 down with 10 men to win 3-2. pic.twitter.com/nFhyCzg07S https://t.co/4Z1s0y49Jm – Football Tweet  (@Footballtweet) August 26, 2026

Но стоит отдать должное не только смелости, но и тренерскому видению Постекоглу: без Роналду команда даже вдесятером стала играть свободнее. Подопечные австралийца забили три гола и одержали одну из самых драматичных волевых побед в сезоне мирового футбола.

Роналду остается только признать: в этот вечер он точно не напоминал звезду, которая заслуживает возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.