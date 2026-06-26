Пока на чемпионате мира продолжается борьба за последние путевки в плей-офф, один из самых эпатажных персонажей турнира вновь оказался в центре внимания. Ганский шаман Нана Кваку Бонсам выступил с новыми громкими заявлениями о Мундиале, пишет AS.

Смотрите также: Журналист попросил Роналду повысить зарплату — реакция футболиста покорила сеть

Кто станет чемпионом мира по версии шамана?

Нана Кваку Бонсам убежден, что трофей чемпионата мира-2026 на этот раз достанется сборной Португалии.

Этот чемпионат мира принадлежит Криштиану Роналду и Португалии,

– заявил самопровозглашенный колдун.

В то же время он подчеркнул, что больше не имеет никаких претензий к капитану сборной Англии Гарри Кейну, которого ранее якобы "проклял".

Гарри Кейн — не мой враг. У меня есть ребенок, которого я вскоре назову в честь Гарри Кейна,

– сказал Бонсам.

На вопрос, готов ли он помочь англичанину, наложив проклятие на его соперников, шаман лишь рассмеялся.

Объяснил неудачи Турции "ошибкой" во время ритуала

Бонсам также сделал ещё одно неожиданное заявление. По его словам, неудачное выступление сборной Турции на Мундиале якобы стало следствием случайной ошибки во время одного из его магических ритуалов.

Я подготовил специальное заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы, но мой ученик поскользнулся, когда держал карту, и энергия вместо этого ушла в сторону Турции,

– рассказал шаман.

Правда, он произнес эти слова в шутливом тоне, поэтому воспринимать их всерьёз вряд ли стоит. Ранее Бонсам уже привлекал внимание подобными заявлениями, утверждая, что именно его "проклятие" повлияло на матч Англии против Ганы.