Поки на чемпіонаті світу триває боротьба за останні путівки до плей-оф, один із найепатажніших персонажів турніру знову опинився в центрі уваги. Ганський шаман Нана Кваку Бонсам виступив із новими гучними заявами про Мундіаль, пише AS.

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Хто стане чемпіоном світу за версією шамана?

Нана Кваку Бонсам переконаний, що трофей чемпіонату світу-2026 цього разу дістанеться збірній Португалії.

Цей чемпіонат світу належить Кріштіану Роналду та Португалії,

– заявив самопроголошений чаклун.

Водночас він наголосив, що більше не має жодних претензій до капітана збірної Англії Гаррі Кейна, якого раніше нібито "прокляв".

Гаррі Кейн – не мій ворог. У мене є дитина, яку я незабаром назву на честь Гаррі Кейна,

– сказав Бонсам.

На запитання, чи готовий він допомогти англійцю, наклавши прокляття на його суперників, шаман лише розсміявся.

Пояснив невдачі Туреччини "помилкою" під час ритуалу

Бонсам також зробив ще одну несподівану заяву. За його словами, невдалий виступ збірної Туреччини на Мундіалі нібито став наслідком випадкової помилки під час одного з його магічних ритуалів.

Я підготував спеціальне заклинання, щоб послабити суперника Гани, але мій учень послизнувся, коли тримав карту, і енергія натомість пішла в бік Туреччини,

– розповів шаман.

Щоправда, ці слова він супроводив жартівливим тоном, тож сприймати їх серйозно навряд чи варто. Раніше Бонсам уже привертав увагу подібними заявами, стверджуючи, що саме його "прокляття" вплинуло на матч Англії проти Гани.