Після розгромної перемоги збірної Португалії над Узбекистаном з рахунком 5:0 увагу вболівальників привернув кумедний епізод у мікст-зоні. Один із журналістів вирішив скористатися нагодою та звернувся до Кріштіану Роналду з несподіваним проханням, передає Mundo Vivo.
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Що запитав журналіст?
Нещодавно легендарний форвард став одним з акціонерів телеканалу LiveModeTV. Відтоді працівники медіа жартома називають португальця своїм босом.
Після матчу журналіст каналу нагадав Роналду про його новий статус та вирішив перевірити почуття гумору футболіста.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ти нещодавно купив LiveModeTV, тож технічно тепер ти наш начальник. По-перше, ти найбільший бос у світі. А по-друге, ми хотіли запитати: коли зможемо обговорити підвищення зарплати?
– звернувся представник медіа до зіркового нападника.
Роналду відповів лише двома словами
На цьому жарти не закінчилися. Колега журналіста також вирішила скористатися моментом і попросила в Роналду службовий автомобіль.
З мого боку підвищення не потрібне. Хотіла запитати: раз наші стосунки розвиваються, чи можна отримати службову машину? Підійде будь-яка з твоїх,
– пожартувала журналістка.
Реакція Роналду виявилася миттєвою. Форвард усміхнувся та коротко відповів: "Завжди. Мені подобається".
Кумедний діалог швидко розлетівся соцмережами. Уболівальники відзначили, що навіть після багатьох років світової слави Роналду не втрачає почуття гумору та охоче підтримує невимушене спілкування з журналістами.
Нагадаємо, 41-річний капітан збірної Португалії оформив дубль у матчі з Узбекистаном і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.