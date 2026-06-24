После разгромной победы сборной Португалии над Узбекистаном со счётом 5:0 внимание болельщиков привлек забавный эпизод в микст-зоне. Один из журналистов решил воспользоваться случаем и обратился к Криштиану Роналду с неожиданной просьбой, передает Mundo Vivo.
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Что спросил журналист?
Недавно легендарный нападающий стал одним из акционеров телеканала LiveModeTV. С тех пор сотрудники медиа в шутку называют португальца своим боссом.
После матча журналист канала напомнил Роналду о его новом статусе и решил проверить чувство юмора футболиста.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Ты недавно купил LiveModeTV, так что технически теперь ты наш начальник. Во-первых, ты самый большой босс в мире. А во-вторых, мы хотели спросить: когда сможем обсудить повышение зарплаты?
– обратился представитель СМИ к звездном нападающему.
Роналду ответил всего двумя словами
На этом шутки не закончились. Коллега журналиста также решила воспользоваться моментом и попросила у Роналду служебный автомобиль.
С моей стороны повышение не требуется. Хотела спросить: раз наши отношения развиваются, можно ли получить служебную машину? Подойдет любая из твоих,
– пошутила журналистка.
Реакция Роналду оказалась мгновенной. Нападающий улыбнулся и кратко ответил: "Всегда. Мне нравится".
Забавный диалог быстро разлетелся по соцсетям. Болельщики отметили, что даже после многих лет мировой славы Роналду не теряет чувства юмора и охотно поддерживает непринуждённое общение с журналистами.
Напомним, 41-летний капитан сборной Португалии оформил дубль в матче с Узбекистаном и был признан лучшим игроком встречи.