Криштиану Роналду намекнул на смену клубной прописки

В понедельник, 26 мая, состоялись матчи последнего тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В одном из них Аль-Фатех дома принимал Аль-Наср.

Хозяева одержали сенсационную победу со счетом 3:2. В составе гостей один из голов забил Криштиану Роналду.

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Готов к новому этапу в карьере

Благодаря этому забитому мячу звездный португалец закрепил лидерство в гонке бомбардиров местного чемпионата и второй сезон подряд забрал эту индивидуальную награду. После завершения игры легендарный нападающий в своем инстаграме намекнул, что скоро покинет клуб, но не собирается вешать бутсы на гвоздь, информирует 24 Канал.

Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем,

– написал Роналду.

Отметим, что контракт Криштиану с Аль-Насром заканчивается 30 июня. Ранее была информация, что стороны приостановили переговоры о продолжении сотрудничества из-за недовольства руководства клуба поведением португальца.

Справка. Роналду выступал за "рыцарей Неджда" с января 2023 года. За это время он забил на клубном уровне 99 голов, но так и не добыл ни одного трофея.

Напомним, что уже в середине июня начнется клубный чемпионат мира. Ходит немало слухов, что португалец может подписать с кем-то краткосрочный контракт, чтобы принять в нем участие.