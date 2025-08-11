Роналду сделал предложение Джорджине: что ответила возлюбленная футболиста
- Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, подарив ей роскошное бриллиантовое кольцо, на что она ответила согласием.
- Пара воспитывает пятерых детей, включая двух общих дочерей, близнецов от суррогатной матери и сына от неизвестной матери.
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут вместе почти 10 лет и имеют общих детей. Португальский форвард все же решил сделать предложение своей возлюбленной.
После переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду позвал под венец Джорджину Родригес. Популярная модель поделилась счастливой вестью в социальных сетях, пишет 24 Канал.
Как Роналду сделал предложение Джорджине?
Джорджина опубликовала трогательную фотографию, которая не оставила равнодушными ее подписчиков. 31-летняя модель показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое подарил ей любимый. Роналду сделал предложение руки и сердца.
Джорджина не смогла отказать самому богатому спортсмену мира.
Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях,
– написала Джорджина в своем инстаграме.
Роналду подарил Джорджине кольцо / фото из инстаграма модели
Напомним, что романтическая любовь Роналду и Джорджины длится с 2016 года. Именно тогда они познакомились в мадридском бутике Gucci, где работала девушка.
Сейчас звездная пара воспитывает пятерых детей: общих дочерей Алана Мартина и Белла Эсмеральда, 8-летних близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и 15-летнего Криштиану-младшего от неизвестной матери.
Отметим, что ранее Роналду уже делал предложение Джорджине. Однако дело до свадьбы так и не доходило.
Также сообщалось о реакции Роналду на список номинантов на "Золотой мяч". Звездный португалец удивился отсутствию своего имени.