Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут вместе почти 10 лет и имеют общих детей. Португальский форвард все же решил сделать предложение своей возлюбленной.

После переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду позвал под венец Джорджину Родригес. Популярная модель поделилась счастливой вестью в социальных сетях, пишет 24 Канал.

Как Роналду сделал предложение Джорджине?

Джорджина опубликовала трогательную фотографию, которая не оставила равнодушными ее подписчиков. 31-летняя модель показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое подарил ей любимый. Роналду сделал предложение руки и сердца.

Джорджина не смогла отказать самому богатому спортсмену мира.

Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях,

– написала Джорджина в своем инстаграме.

Роналду подарил Джорджине кольцо / фото из инстаграма модели

Напомним, что романтическая любовь Роналду и Джорджины длится с 2016 года. Именно тогда они познакомились в мадридском бутике Gucci, где работала девушка.

Сейчас звездная пара воспитывает пятерых детей: общих дочерей Алана Мартина и Белла Эсмеральда, 8-летних близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и 15-летнего Криштиану-младшего от неизвестной матери.

Отметим, что ранее Роналду уже делал предложение Джорджине. Однако дело до свадьбы так и не доходило.

