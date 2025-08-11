Зірка світового футболу Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес живуть разом майже 10 років і мають спільних дітей. Португальський форвард все ж вирішив зробити пропозицію своїй коханій.

Після переїзду до Саудівської Аравії Кріштіану Роналду покликав під вінець Джорджину Родрігес. Популярна модель поділилася щасливою звісткою у соціальних мережах, пише 24 Канал.

Як Роналду зробив пропозицію Джорджині?

Джорджина опублікувала зворушливу світлину, яка не залишила байдужими її підписників. 31-річна модель показала розкішну діамантову каблучку, яку подарував їй коханий. Роналду зробив пропозицію руки та серця.

Джорджина не змогла відмовити найбагатшому спортсмену світу.

Так, хочу. У цьому й у всіх моїх життях,

– написала Джорджина у своєму інстаграмі.

Роналду подарував Джорджині каблучку / фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що романтичне кохання Роналду та Джорджини триває з 2016 року. Саме тоді вони познайомилися у мадридському бутіку Gucci, де працювала дівчина.

Наразі зіркова пара виховує п'ятьох дітей: спільних доньок Алана Мартіна та Белла Есмеральда, 8-річних близнюків Єву та Матео від сурогатної матері та 15-річного Кріштіану-молодшого від невідомої матері.

Зазначимо, що раніше Роналду вже робив пропозицію Джорджині. Однак справа до весілля так і не доходила.

Також повідомлялося про реакцію Роналду на список номінантів на "Золотий м'яч". Зірковий португалець здивувався відсутністю свого імені.