Строгий дресс-код и церковная церемония: появились новые подробности свадьбы Роналду и Джорджины

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и его избранница Джорджина Родригес готовятся к грандиозной свадьбе. Несмотря на секретность, окружающую это событие, журналистам удалось узнать некоторые подробности предстоящего торжества.

По информации New York Post, свадебная церемония состоится в субботу, 8 августа. Торжество пройдет на живописном острове Мадейра, родном для футболиста.

Какой будет свадьба Роналду и Джорджины: новые подробности

По информации СМИ, для масштабного торжества уже проведено бронирование главного католического собора в столице острова, городе Фуншал. Гости звездной пары, скорее всего, остановятся в элитном пятизвездочном отеле Savoy Palace, который расположен рядом с собором и в настоящее время полностью закрыт для проведения предстоящего мероприятия.

Журналисты предполагают, что Роналду и Родригес попросят всех присутствующих подписать соглашение о неразглашении и полностью запретят фото- и видеосъемку во время мероприятия.

Слухи о свадьбе появились еще после того, как в португальском телешоу "V+Fama" обнародовали якобы официальную открытку-приглашение.

Вместе со своими семьями Криштиану Роналду и Джорджина Родригес просят почтить их, разделив с ними радость на праздновании их свадьбы,

– говорится в тексте.

Впрочем, документ вызвал немало дискуссий: в разных экземплярах приглашения время начала церемонии отличается, в одних указано 14:00, в других – 17:00. Однако одна деталь остается неизменной: влюбленные просят гостей соблюдать особый дресс-код и прийти исключительно в черной одежде.

Британский таблоид Mirror отмечает, что официального списка приглашенных пока нет, но источники из окружения пары прогнозируют невероятное количество звезд шоу-бизнеса и спорта.

Среди приглашенных коллег Криштиану по футболу ожидают увидеть Рио Фердинанда, Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и Родригеса. Кинематограф будут представлять звезда "Форсажа" Вин Дизель и испанская актриса Эстер Экспозито. Настоящий фурор на свадебной вечеринке готовят представители музыкальной индустрии: Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и рэпер Трэвис Скотт.