Тренер португальской сборной, похоже, не слишком переживал из-за безголевой ничьей с Колумбией. Слова Роберто Мартинеса передает "24 Канал".

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Что сказал главный тренер сборной Португалии?

Несмотря на неудачи европейской команды в атаке, Мартинес не стал менять самого возрастного футболиста своей команды – капитана Криштиану Роналду.

Криштиану — нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной площадке. Нам очень важно адаптироваться и синхронизироваться с этими движениями. Криштиану в хорошей физической форме, мы следим за его состоянием, и он был очень хорош,

– сказал Мартинес.

Отметим, что ничья оставила Португалию на втором месте в группе. Теперь в 1/16 финала эта сборная сыграет против Хорватии. Поединок состоится 3 июля. Начало игры запланировано на 02:00 по киевскому времени.

Что означает для Португалии невыход из группы?

В случае победы над хорватами Роналду и его партнеров ждет потенциальная дуэль со сборной Испании. После этого — потенциально Бельгия или Соединенные Штаты. А затем — возможно, кто-то из тройки Германия — Франция — Нидерланды.

Мечтаемого противостояния Криштиану Роналду против Лионеля Месси мы теперь точно не увидим раньше финального матча. По предварительным расчетам, если бы обе звезды выиграли свои группы, они могли бы встретиться в четвертьфинале.