Казалось, всё в руках португальцев: достаточно в заключительном матче обыграть колумбийцев. Но подопечные Роберто Мартинеса наглядно продемонстрировали, что у них серьёзные проблемы с качеством игры, пишет "24 Канал".

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Колумбия – Португалия 0:0

Колумбийцы прекрасно воспользовались слабостью соперника и просто сыграли на результат, который их устраивал. Могли даже и выиграть, ведь по показателю ожидаемых голов набрали более 1,5, в то время как у португальцев не было даже единицы. Шесть ударов в створ ворот против двух у Криштиану и компании – это яркое свидетельство кризиса в Португалии.

Сам Роналду получил от статистических порталов оценку ниже 7 баллов. Критика, которая немного поутихла после дубля в ворота Узбекистана, теперь будет звучать ещё сильнее.

Колумбия – Португалия: смотрите обзор матча от MEGOGO:

Что означает второе место в группе для Португалии?

Теперь для "селесао" значительно усложняется путь в плей-офф, ведь они попали в условную "верхнюю" часть сетки.

Уже в 1/16 финала вместо Ганы, которая досталась Колумбии, придется играть с Хорватией. Далее — потенциально сверхсложная дуэль со сборной Испании. После этого — потенциально Бельгия или США. А затем — возможно, кто-то из тройки Германия — Франция — Нидерланды.

Мечтаемого противостояния Криштиану Роналду против Лионеля Месси мы теперь точно не увидим раньше финального матча. По предварительным расчетам, если бы обе звезды выиграли свои группы, они могли бы встретиться в четвертьфинале.