Здавалося, усе в руках португальців: достатньо у заключному поєдинку обіграти колумбійців. Але підопічні Роберто Мартінеса наочно показали, що мають великі проблеми з якістю гри, пише 24 Канал.

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Колумбія – Португалія 0:0

Колумбійці чудово скористалися слабкістю суперника і просто зіграли від результату, який їх влаштовував. Могли навіть і виграти, бо за показником очікуваних голів награли на понад 1,5, в той час як португальці не мали навіть одиниці. Шість ударів у площину воріт проти 2 у Кріштіану і компанії – це яскраве свідчення кризи у Португалії.

Сам Роналду отримав від статистичних порталів оцінку нижче 7 балів. Критика, яка трохи зменшила градус після дублю у ворота Узбекистану, тепер лунатиме ще з більшою силою.

Колумбія – Португалія: дивіться огляд матчу від MEGOGO:

Що означає друге місце в групі для Португалії?

Тепер для "селесао" значно ускладнюється шлях у плей-оф, адже вони потрапили до умовної "верхньої" частини сітки.

Вже в 1/16 фіналу замість Гани, яка дісталася Колумбії, потрібно буде грати з Хорватією. Далі потенційно надскладна дуель зі збірною Іспанії. Після цього – потенційно Бельгія або Сполучені Штати. А потім – можливо, хтось з трійці Німеччина – Франція – Нідерланди.

Омріяного протистояння Кріштіану Роналду проти Ліонеля Мессі ми тепер точно не побачимо раніше фінального матчу. За попереднього розрахунку, коли обидві зірки вигравали свої групи, вони могли зустрітися у чвертьфіналі.