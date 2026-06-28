Наставник португальської команди, схоже, не надто переймався безгольовою нічиєю проти Колумбії. Слова Роберто Мартінеса передає 24 Канал.

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Що сказав головний тренер збірної Португалії?

Попри невдачі європейської команди в атаці, Мартінес не став міняти найбільш вікового футболіста своєї команди – капітана Кріштіану Роналду.

Кріштіану – нападник, гравець, який здійснює рухи в штрафному майданчику. Нам дуже важливо адаптуватися і синхронізуватися з цими рухами. Кріштіану в хорошій фізичній формі, ми стежимо за його станом, і він був дуже хороший,

– сказав Мартінес.

Зазначимо, що нічия залишила Португалію на другому місті у групі. Тепер в 1/16 фіналу ця збірна зіграє проти Хорватії. Поєдинок відбудеться 3 липня. Старт гри заплановано о 02.00 за київським часом.

Що означає не виграш групи для Португалії?

У разі перемоги над хорватами на Роналду та його партнерів очікує потенційна дуель зі збірною Іспанії. Після цього – потенційно Бельгія або Сполучені Штати. А потім – можливо, хтось з трійці Німеччина – Франція – Нідерланди.

Омріяного протистояння Кріштіану Роналду проти Ліонеля Мессі ми тепер точно не побачимо раніше фінального матчу. За попереднього розрахунку, коли обидві зірки вигравали свої групи, вони могли зустрітися у чвертьфіналі.