Вечно молодой: Роналду установил сумасшедший рекорд, приблизившись к 1000 голов за карьеру

Криштиану Роналду две недели назад исполнился 41 год –но, похоже, он хакнул время и в какой-то момент просто перестал стареть. В матче саудовской Про-лиги португалец достиг уникальной отметки, которая не покорялась ранее никому.

Аль-Наср Роналду играл с Аль-Хазмом, и Криштиану отметился дублем. Именно первый гол в очередной раз записал его в историю мирового спорта, пишет Marca.

Какой рекорд установил Роналду?

По словам известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, гол Криштиану в ворота Аль-Хазма стал для него 500-ым после того, как игроку исполнилось 30 лет.

Для понимания масштабов этого достижения, нужно иметь в виду, что менее чем 30 футболистов в истории игры смогли записать в актив полтысячи мячей за всю свою карьеру, независимо от возраста.

Сколько Криштиану остается до 1000 голов?