Вечно молодой: Роналду установил сумасшедший рекорд, приблизившись к 1000 голов за карьеру
- Криштиану Роналду забил 500 голов после 30 лет, чего ранее не достигал ни один футболист.
- Сейчас у Роналду 964 гола в целом, и он стремится достичь 1000 голов за карьеру.
Криштиану Роналду две недели назад исполнился 41 год –но, похоже, он хакнул время и в какой-то момент просто перестал стареть. В матче саудовской Про-лиги португалец достиг уникальной отметки, которая не покорялась ранее никому.
Аль-Наср Роналду играл с Аль-Хазмом, и Криштиану отметился дублем. Именно первый гол в очередной раз записал его в историю мирового спорта, пишет Marca.
Какой рекорд установил Роналду?
По словам известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, гол Криштиану в ворота Аль-Хазма стал для него 500-ым после того, как игроку исполнилось 30 лет.
Для понимания масштабов этого достижения, нужно иметь в виду, что менее чем 30 футболистов в истории игры смогли записать в актив полтысячи мячей за всю свою карьеру, независимо от возраста.
Сколько Криштиану остается до 1000 голов?
- Однако цель Роналду заключается в том, что стать первым футболистом, кому официально покорится отметка в 1000 голов за профессиональную карьеру.
- Сейчас на "счетчике" у КриРо 964 взятия ворот. Остается 36 – и португалец мечтал достичь четырехзначного числа на чемпионате мира, который этим летом будут принимать США, Канада и Мексика, пусть даже сейчас такой темп кажется все же невозможным.
- Впрочем даже одним своим участием в Мундиале Роналду уже станет рекордсменом. Еще никому, даже легендарному Пеле, не удавалось сыграть на шести Кубках мира.