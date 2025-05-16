В субботу, 17 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии 2024-2025. В битве за трофей сойдутся Кристал Пэлас и Манчестер Сити, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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Шанс для МанСити на трофей

Манкунианцы неудачно показывают себя в текущем сезоне. Подопечные Гвардиолы провалили выступления в Лиге чемпионов, заняв 22 место в основном этапе и выбыв на стадии 1/16 финала.

В чемпионате же Манчестер Сити завершил чемпионскую гонку еще зимой. Сейчас манкунианская команда занимает четвертое место в АПЛ и ведет борьбу за проход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Победа в Кубке вместе с попаданием в топ-5 в чемпионате станет возможностью для Сити немного подсластить горький привкус сезона. Тем более, что соперник выглядит абсолютно посредственным.

Кристал Пэлас уже традиционно избегает вылета, но за еврокубки не может зацепиться. Сейчас "орлы" занимают 12 место и откровенно доигрывают чемпионат. А вот победа в Кубке позволит подопечным Гласнера квалифицироваться в Лигу Европы.

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Прогноз Favbet

Впрочем, лондонская команда ожидаемо будет андердогом в финале. Победа Кристал Пэлас оценивается аж в 2,82, тогда как Манчестер Сити – в 1,43. Что же касается котировок на основное время матча, то Favbet дает следующие коэффициенты:

победа Кристал Пэлас – 4,35

ничья – 3,90

победа Манчестер Сити – 1,81

Вероятность серии пенальти составляет 8,00. При этом эксперты ожидают большое количество голов в игре. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,77, тогда как на ТМ2,5 – 2,11. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие игроки: