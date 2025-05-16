В суботу, 17 травня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка Англії 2024-2025. У битві за трофей зійдуться Крістал Пелас та Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Шанс для МанСіті на трофей

Манкуніанці невдало показують себе у поточному сезоні. Підопічні Гвардіоли провалили виступи в Лізі чемпіонів, посівши 22 місце в основному етапі та вибувши на стадії 1/16 фіналу.

В чемпіонаті ж Манчестер Сіті завершив чемпіонську гонку ще взимку. Наразі манкуніанська команда посідає четверте місце в АПЛ та веде боротьбу за прохід в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Перемога в Кубку разом із потраплянням у топ-5 в чемпіонаті стане можливістю для Сіті трохи підсолодити гіркий присмак сезону. Тим паче, що суперник виглядає абсолютно посереднім.

Крістал Пелас вже традиційно уникає вильоту, але за єврокубки не може зачепитися. Наразі "орли" посідають 12 місце та відверто дограють чемпіонат. А ось перемога в Кубку дозволить підопічним Гласнера кваліфікуватися в Лігу Європи.

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Прогноз Favbet

Втім лондонська команда очікувано буде андердогом у фіналі. Перемога Крістал Пелас оцінюється аж у 2,82, тоді як Манчестер Сіті – у 1,43. Що ж стосується котирувань на основний час матчу, то Favbet дає наступні коефіцієнти:

перемога Крістал Пелас – 4,35

нічия – 3,90

перемога Манчестер Сіті – 1,81

Ймовірність серії пенальті становить 8,00. При цьому експерти очікують на велику кількість голів у грі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,11. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні гравці: