Врач сборной Дании сообщил новые детали о состоянии Эриксена

Лидер футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен вскоре может вернуться домой. Время спортсмена в больничной палате подходит к завершению.

Ожидается, что Эриксен, который имел проблемы с сердцем в игре против Украины, еще недолго будет оставаться под наблюдением медперсонала. Об этом сообщил Датский футбольный союз.

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Как изменилась ситуация со здоровьем Эриксена?

Из лагеря датской команды пришли обнадеживающие новости о физическом состоянии ее капитана.

Я говорил с Кристианом сегодня утром, и он чувствует себя хорошо. Он рядом с семьей и в хорошем настроении. Ожидается, что его скоро выпишут, и он сможет вернуться домой. Мы хорошо заботимся об игроках и персонале и находимся с ними в регулярном контакте,

– сказал главный врач сборной Дании Мортен Боесен.

Ранее сообщалось, что медицинское устройство записало показатели работы сердца игрока в критический момент вчерашнего матча. Это поможет врачам сделать соответствующие выводы.

Дания – Украина: что происходило после матча?

Товарищеский поединок в Оденсе не был доигран. По решению тренерских штабов обеих национальных команд, поединок был прерван на 66 минуте, после жуткого эпизода с участием Эриксена.

После игры главный тренер сборной Дании Бриан Ример поблагодарил украинских футболистов, тренерскому штабу и болельщикам за поддержку, которую они продемонстрировали в критический момент.

Отреагировали на событие также и в высших политических кругах Дании. Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что посылает свои самые теплые мысли самому Кристиану и всем тем, кто участвовал в страшном эпизоде.