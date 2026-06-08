После длительного перерыва игрок пришел в себя и под аплодисменты зрителей покинул поле. Главный тренер сборной Дании Бриан Ример высказался относительно инцидента с участием полузащитника, сообщает 24 Канал.

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Что рассказал Ример о состоянии Эриксена?

Наставник поблагодарил украинских футболистов, тренерскому штабу и болельщикам за поддержку, которую они продемонстрировали в критический момент.

Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить за то, как они повели себя. Речь идет не только о решении прекратить матч, а об искреннем сочувствии, мгновенную реакцию и готовность помочь. Поведение украинских футболистов и всего стадиона вызывает огромное уважение и свидетельствует о высочайшем человеческом классе,

– сказал тренер сборной Дании.

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После поединка Ример рассказал, что ситуация вызвала сильные эмоции в датской команде, особенно среди футболистов, которые уже пережили драматический эпизод с Эриксеном во время Евро-2020.

Для части команды это стало возвращением к одному из самых страшных моментов в жизни. Реакции были очень эмоциональными. Другие игроки, которые не были свидетелями тех событий, также пережили сильный шок,

– отметил наставник.

По словам тренера, после инцидента он оперативно связался с представителями УЕФА, арбитрами и тренерским штабом сборной Украины и сразу дал понять, что датская команда не вернется на поле.

Я знал, что этот шок слишком глубоко засел у многих из нас. Не имело значения, это товарищеский матч, четвертьфинал или игра чемпионата мира. Продолжать поединок было невозможно,

– подчеркнул Ример.

К счастью, после оказания медицинской помощи состояние Эриксена стабилизировалось, а сам футболист смог самостоятельно покинуть поле.

Впоследствии, после консультаций между арбитрами, тренерскими штабами и капитанами команд, было принято решение досрочно завершить матч.

Что произошло с Эриксеном на Евро-2020?

Во время чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года под названием Евро-2020, у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена произошла внезапная остановка сердца прямо на поле.

Инцидент случился 12 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене во время матча группового этапа Дания – Финляндия. На 43-й минуте первого тайма Эриксен неожиданно потерял сознание и упал на газон во время приема мяча, без контакта с соперниками. Игру приостановили почти на два часа, но после сообщения из больницы о стабилизации его состояния, матч был возобновлен по согласию обеих команд (Финляндия одержала победу 1:0).