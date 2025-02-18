Итальянские клубы славятся своими частыми сменами тренеров. По сравнению с прошлым сезоном только три наставника остались работать на своих местах.

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Румын возвращается

Одним из них был Фабио Пекья, который возглавлял Парму с 2022 года. Впрочем, теперь и он остался без работы, о чем сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Пармы.

"Крестоносцы" довольно оперативно нашли замену итальянцу. Новым тренером Пармы стал легендарный экс-игрок сборной Румынии Кристиан Киву. В его штаб войдут Антонио Гальярди, Анджело Паломбо и Никола Паварини.

После 25-ти туров Парма идет в зоне вылета, занимая 18 место после четырех подряд поражений. "Крестоносцы" отстают от спасительной зоны на один балл. Напомним, что Киву провел насыщенную игровую карьеру.

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Защитник поиграл за Решицу, Университатю, Аякс, Рому и Интер. Наиболее успешный период Кристиан провел в миланской команде, с которой выиграл четыре чемпионата Италии и Лигу чемпионов. Также на его счету 75 матчей и три гола за сборную Румынии.