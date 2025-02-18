Італійські клуби славляться своїми частими змінами тренерів. У порівнянні із минулим сезоном лише три наставники залишились працювати на своїх місцях.

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Румун повертається

Одним із них був Фабіо Пек'я, який очолював Парму з 2022 року. Втім тепер і він залишився без роботи, про що повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Парми.

"Хрестоносці" доволі оперативно знайшли заміну італійцю. Новим тренером Парми став легендарний ексгравець збірної Румунії Крістіан Ківу. До його штабу увійдуть Антоніо Гальярді, Анджело Паломбо та Нікола Паваріні.

Після 25-ти турів Парма йде в зоні вильоту, посідаючи 18 місце після чотирьох поспіль поразок. "Хрестоносці" відстають від рятівної зони на один бал. Нагадаємо, що Ківу провів насичену ігрову кар'єру.

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Захисник пограв за Решицю, Університатю, Аякс, Рому та Інтер. Найбільш успішний період Крістіан провів у міланській команді, з якою виграв чотири чемпіонати Італії та Лігу чемпіонів. Також на його рахунку 75 матчів та три голи за збірну Румунії.