Выигрывал Лигу чемпионов с Интером: легендарный футболист возглавил кризисную Парму
Кристиан Киву получил свою первую должность на взрослом уровне. В румынского специалиста поверила Парма, которая идет на вылет из Серии А.
Итальянские клубы славятся своими частыми сменами тренеров. По сравнению с прошлым сезоном только три наставника остались работать на своих местах.
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Румын возвращается
Одним из них был Фабио Пекья, который возглавлял Парму с 2022 года. Впрочем, теперь и он остался без работы, о чем сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Пармы.
"Крестоносцы" довольно оперативно нашли замену итальянцу. Новым тренером Пармы стал легендарный экс-игрок сборной Румынии Кристиан Киву. В его штаб войдут Антонио Гальярди, Анджело Паломбо и Никола Паварини.
После 25-ти туров Парма идет в зоне вылета, занимая 18 место после четырех подряд поражений. "Крестоносцы" отстают от спасительной зоны на один балл. Напомним, что Киву провел насыщенную игровую карьеру.
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Защитник поиграл за Решицу, Университатю, Аякс, Рому и Интер. Наиболее успешный период Кристиан провел в миланской команде, с которой выиграл четыре чемпионата Италии и Лигу чемпионов. Также на его счету 75 матчей и три гола за сборную Румынии.