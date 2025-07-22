Сын Шевченко подписал первый профессиональный контракт с английским клубом
- Кристиан Шевченко подписал первый профессиональный контракт с английским клубом Уотфорд на один год с возможностью продления.
- Шевченко начал заниматься футболом в академии Челси, а в 2023 году присоединился к Уотфорду, где играл за юношескую команду U-18.
- В прошлом сезоне Кристиан забил 11 голов и отдал восемь голевых передач, обычно играя на позиции правого вингера.
Нападающий юношеской сборной Украины Кристиан Шевченко сделал важный шаг в своей карьере. Сын легенды мирового футбола Андрея Шевченко подписал соглашение с английским Уотфордом.
Английский Уотфорд перед стартом нового сезона объявил о подписании контрактов с 12-ю выпускниками собственной академии. Среди счастливчиков оказался сын Андрея Шевченко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "шершней".
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Где будет играть сын Шевченко?
Для 18-летнего Кристиана Шевченко это первый профессиональный контракт в карьере. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один.
В профайле сына легенды выделили его достоинства.
Быстрый, энергичный нападающий с исключительным стилем игры,
– говорится в характеристике Шевченко-младшего.
В прошлом сезоне Кристиан забил 11 голов во всех турнирах и отдал восемь голевых передач. Добавим, что на поле Шевченко играет преимущественно правого вингера.
Напомним, что Кристиан Шевченко начал заниматься футболом в академии Челси. В 2023 году присоединился к Уотфорду, где играл за юношескую команду U-18.
Основа "шершней" выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. Скорее всего, в следующем сезоне Кристиан будет играть за молодежную команду U-21.
В начале 2024 года Шевченко-младший оформил украинское гражданство. В составе юношеской сборной Украины сыграл 11 матчей (1 ассист) и был участником Евро-2024 среди команд U-19.
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