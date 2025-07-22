Сын Шевченко подписал первый профессиональный контракт с английским клубом

Нападающий юношеской сборной Украины Кристиан Шевченко сделал важный шаг в своей карьере. Сын легенды мирового футбола Андрея Шевченко подписал соглашение с английским Уотфордом.

Английский Уотфорд перед стартом нового сезона объявил о подписании контрактов с 12-ю выпускниками собственной академии. Среди счастливчиков оказался сын Андрея Шевченко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "шершней".

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Где будет играть сын Шевченко?

Для 18-летнего Кристиана Шевченко это первый профессиональный контракт в карьере. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один.

В профайле сына легенды выделили его достоинства.

Быстрый, энергичный нападающий с исключительным стилем игры,

– говорится в характеристике Шевченко-младшего.

В прошлом сезоне Кристиан забил 11 голов во всех турнирах и отдал восемь голевых передач. Добавим, что на поле Шевченко играет преимущественно правого вингера.

Напомним, что Кристиан Шевченко начал заниматься футболом в академии Челси. В 2023 году присоединился к Уотфорду, где играл за юношескую команду U-18.

Основа "шершней" выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. Скорее всего, в следующем сезоне Кристиан будет играть за молодежную команду U-21.

В начале 2024 года Шевченко-младший оформил украинское гражданство. В составе юношеской сборной Украины сыграл 11 матчей (1 ассист) и был участником Евро-2024 среди команд U-19.

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