Англійський Вотфорд перед стартом нового сезону оголосив про підписання контрактів з 12-ма випускниками власної академії. Поміж щасливчиків опинився син Андрія Шевченка, пише 24 Канал з посиланням на сайт "шершнів".

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Де гратиме син Шевченка?

Для 18-річного Крістіана Шевченка це перший професійний контракт в кар'єрі. Угода розрахована на один рік з опцією продовження ще на один.

У профайлі сина легенди виділили його чесноти.

Швидкий, енергійний нападник з винятковим стилем гри,

– йдеться у характеристиці Шевченка-молодшого.

У минулому сезоні Крістіан забив 11 голів у всіх турнірах та віддав вісім гольових передач. Додамо, що на полі Шевченко грає переважно правого вінгера.

Нагадаємо, що Крістіан Шевченко розпочав займатися футболом в академії Челсі. У 2023 році приєднався до Вотфорда, де грав за юнацьку команду U-18.

Основа "шершнів" виступає у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. Скоріш за все, у наступному сезоні Крістіан гратиме за молодіжну команду U-21.

На початку 2024 року Шевченко-молодший оформив українське громадянство. У складі юнацької збірної України зіграв 11 матчів (1 асист) та був учасником Євро-2024 серед команд U-19.

Раніше повідомлялося про голкіпера Карпат Якова Кінарейкіна, який підписав контракт з іспанським Вільярреалом.