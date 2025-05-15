Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Сейчас украинский боксер остается одним из лучших.

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Кто будет следующим королем бокса

Отец Тайсона Фьюри считает, что это будет Агит Кабаел, поскольку он является опасным боксером, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Мне нравится его работа, он спокойный и собранный. Мне нравится этот боксер, так, есть еще Джозеф Паркер, но его время уже прошло, он потерял свой титульный шанс,

– сказал Джон Фьюри.

Справка. В двух последних боях украинец решением судей одолел Тайсона Фьюри.

Отметим, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" запланирован реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.