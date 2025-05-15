Наразі Олександр Усик очолює кілька рейтингів найкращих боксерів сучасності. Наразі український боксер залишається одним з найкращих.

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Хто буде наступним королем боксу

Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що це буде Агіт Кабаєл, оскільки він є небезпечним боксером, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Мені подобається його робота, він спокійний та зібраний. Мені подобається цей боксер, так, є ще Джозеф Паркер, але його час вже минув, він втратив свій титульний шанс,

– сказав Джон Ф'юрі.

Довідка. У двох останніх боях українець рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" запланований реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.