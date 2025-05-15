Отец Фьюри назвал следующего короля бокса после Усика
- Отец Тайсона Фьюри, Джон, считает, что Агит Кабаел будет следующим королем бокса после Александра Усика.
- Джон Фьюри отметил, что ему нравится стиль Кабаэла, в отличие от Джозефа Паркера, который уже потерял свой титульный шанс.
Отец Тайсона Фьюри, Джон, высказал свое мнение об Александре Усике. Он сказал, кто будет следующим королем бокса после украинского боксера.
Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Сейчас украинский боксер остается одним из лучших.
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Кто будет следующим королем бокса
Отец Тайсона Фьюри считает, что это будет Агит Кабаел, поскольку он является опасным боксером, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
Мне нравится его работа, он спокойный и собранный. Мне нравится этот боксер, так, есть еще Джозеф Паркер, но его время уже прошло, он потерял свой титульный шанс,
– сказал Джон Фьюри.
Справка. В двух последних боях украинец решением судей одолел Тайсона Фьюри.
Отметим, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" запланирован реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.