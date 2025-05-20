Станет ли Клопп тренером Довбика: агент немецкого тренера отреагировал на инсайд
- Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о том, что он возглавит Рому в следующем сезоне.
- Клопп имеет контракт с корпорацией Ред Булл до 2029 года и может покинуть пост лишь для руководства сборной Германии.
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери по завершении сезона покинет команду. На вакантное место появилась неожиданная кандидатура топ-тренера.
Вариант с экс-тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом выглядел очень привлекательно для римского клуба. Итальянские издания сообщали, что немец почти согласовал условия контракта с "волками", пишет 24 Канал.
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Агент Клоппа прокомментировал слухи
На инсайдерскую информацию отреагировал Марк Косицкий – агент Юргена Клоппа. Он опроверг слухи, что 57-летний специалист в следующем сезоне возглавит Рому.
Клопп будет тренировать Рому? Эта новость неправдива,
– цитирует слова Косицкого winwin.
Напомним, что Юрген Клопп оставил тренерскую деятельность летом 2024 года. Его место в Ливерпуле занял нидерландский специалист Арне Слот, который привел "красных" к чемпионству.
Относительно Клоппа, то у него есть контракт до конца 2029 года с корпорацией Ред Булл. Немец занимает должность главы отдела футбола. Он контролирует трансферы, скаутинговый отдел, подготовку молодых игроков и тому подобное. В контракте прописан пункт, по которому Клопп может покинуть должность, если ему предложат возглавить сборную Германии.
Ранее Юргена Клоппа сватали в мадридский Реал на место Карло Анчелотти. Однако эти слухи тоже оказались неправдивыми.
Отметим, что сейчас Рома идет пятой в Серии А с 66 очками. В последнем туре команда Артема Довбика сыграет против Торино. Участие в матче украинского форварда под вопросом из-за повреждения.