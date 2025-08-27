Некоторые эксперты ставят украинца даже на первое место и часто сравнивают его с легендами прошлого. Своим мнением относительно одного из самых популярных сравнений поделился Рас Анбер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Усик спел с легендой украинской эстрады на благотворительном ужине: зажигательное видео

Что думает Анбер о бое между праймовым Али и Усиком?

Катмен Александра Усика представил, как завершилось бы противостояние украинского боксера и Мухаммеда Али. Он не назвал победителя, однако считает, что в такой битве фаворитом все же был бы легендарный американец.

Мухаммед Али был бы фаворитом в бою против Усика. Особенно его версия 1967 года, когда он постоянно двигался по рингу. Усик встретил бы бойца, который даже быстрее него, он бы нанес Александру проблем,

– сказал Анбер.

Отметим, что Александр Усик неоднократно заявлял, что именно Мухаммеда Али считает лучшим боксером в истории.

К слову. Легендарный американский супертяж выступал на профессиональном уровне с 1960 по 1981 год. В течение карьеры он провел 61 бой, в которых одержал 56 побед.

Напомним, что ранее Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера в истории. Он выделил легендарного бойца, который 174 раза триумфовал на профи-ринге.