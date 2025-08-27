Деякі експерти ставлять українця навіть на перше місце й часто порівнюють його з легендами минулого. Своєю думкою щодо одного з найпопулярніших порівнянь поділився Рас Анбер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що думає Анбер про бій між праймовим Алі й Усиком?

Катмен Олександра Усика уявив, як завершилося б протистояння українського боксера та Мухаммеда Алі. Він не назвав переможця, проте вважає, що в такій битві фаворитом усе ж таки був би легендарний американець.

Мухаммед Алі був би фаворитом у бою проти Усика. Особливо його версія 1967 року, коли він постійно рухався по рингу. Усик зустрів би бійця, який навіть швидший за нього, він би завдав Олександру проблем,

– сказав Анбер.

Зазначимо, що Олександр Усик неодноразово заявляв, що саме Мухаммеда Алі вважає найкращим боксером в історії.

До слова. Легендарний американський супертяж виступав на професійному рівні з 1960 по 1981 рік. Протягом кар'єри він провів 61 бій, у яких здобув 56 перемог.

Нагадаємо, що раніше Оскар Де Ла Хойя назвав найкращого боксера в історії. Він виділив легендарного бійця, який 174 рази тріумфував на профі-рингу.