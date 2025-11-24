Однако не все футболисты получат шанс поехать на ЧМ, который состоится в США, Канаде и Мексике. Кто и почему из игроков не выступает за сборную Украины – рассказывает 24 канал.

Андрей Ярмоленко

Ярмоленко безусловно является одним из лучших футболистов за время независимости Украины. Последний матч за национальную команду лидер Динамо сыграл в плей-офф Лиги-наций 2024/2025 против Бельгии.

В сентябре сборная Украины сыграла первый матч против Франции в отборе на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает "Трибуна", Сергей Ребров на пресс-конференции перед игрой рассказал, почему не вызывает лидера Динамо в национальную команду.

Почему не вызвал Ярмоленко? Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Много игроков, которые играют. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной,

– рассказал главный тренер.

Отметим, что Ярмоленко планирует завершить карьеру футболиста по окончании сезона 2025/2026. Вероятно, фанаты больше не смогут увидеть в футболке сборной Украины.

К слову, Андрей Ярмоленко может установить еще один рекорд в сборной Украины. Лидеру Динамо остается несколько голов, чтобы превзойти достижение, которое покорилось Андрею Шевченко.

Отметим, что матч против против Шотландии в Лиге наций в сентябре 2022 года был знаковым для лидера Динамо. Тогда он провел 112-й матч в составе сборной Украины и установил абсолютный рекорд в истории национальной команды.

Вингер обошел Андрея Шевченко (111) по количеству игр в "сине-желтой" футболке. Сейчас на его счету 125 мачтов в национальной команде.

Интересно, что Ярмоленко также является рекордсменом Динамо. В прошлом сезоне он стал единоличным лидером по количеству голов в чемпионате Украины в истории клуба – 114 голов в 264 матчах.

Михаил Мудрик

Мудрика отстранили от футбола в декабре 2024 года, ведь причина в том, что вингер Челси провалил допинг-тест.

И пока идет расследование по делу с употреблением запрещенного вещества, футболист не может играть за лондонский клуб и помогать сборной Украины. Однако пока неизвестно, когда появится решение в отношении игрока.

Сам футболист тоже не появляется в публичном пространстве, а его представители не раскрывают подробности по делу с допингом.

Недавно Илья Скоропашкин предположил, когда вингер Челси сможет вернуться в сборную Украины. Спортивный юрист отметил, что все зависит от работы защиты футболиста.

Нужно убедительно доказать, что Михаил стал жертвой загрязненной добавки или, в крайнем случае, чьей-то халатности. Тогда все будет хорошо, и мы снова увидим Михаила на поле,

– высказался специалист.

Кроме того, он рассказал, как работает срок отстранения. Специалист отметил, что время, который футболист провел в пределах временной дисквалификации, должно быть включено в период основного отстранения.

Андрей Лунин

Лунин продемонстрировал великолепную игру в составе Реала в сезоне 2023/2024. Он помог "Королевскому клубу" получить чемпионство в Испании, Суперкубок страны, а также завоевать желанный 15-й трофей Лиги чемпионов.

Казалось, что голкипер после такого успеха станет основным в клубе и сборной Украины. Однако уже в следующем сезоне он снова стал дублером Тибо Куртуа, который восстановился от травмы.

В национальной команде вратарь тоже стал вторым номером. А осенью 2025 года он вообще не попадал в заявку сборной Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2026.

К слову, в последнее время появлялись слухи о конфликта между Луниным и Сергеем Ребровым. Однако голкипер Реала недавно опубликовал в инстаграме заявление о своем отсутствии в национальной команде.

Он заявил, что его репутацию пытаются испачкать, а слухи об отказе ехать в сборную Украины – это простая ложь.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат? Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер,

– написал вратарь.

Отметим, что Ребров не высказывался об отсутствии Лунина в национальной команде. Зато наставник "сине-желтых" сделал выбор в пользу Трубина, который является первым номером Бенфики, где демонстрирует великолепную и стабильную игру.

Георгий Бущан

Георгий Бущан почти всю свою карьеру играл за Динамо. В 2017 году он дебютировал за главную команду киевского клуба и стал основным голкипером, демонстрируя великолепную игру.

В 2020 году вратарь дебютировал за сборную Украины, став впоследствии первым номером в национальной команде во главе с Андреем Шевченко.

В квалификации на Евро-2020 ворота Украины защищал Пятов, но в финальной части турнира основным голкипером был именно Бущан, который демонстрировал невероятную игру.

Однако в 2022 году его заменил Трубин, а затем он вообще перестал попадать в заявку сборной.

Сам вратарь перед матчем Украина – Бельгия в плей-офф Лиги наций-2024/2025 предположил, почему не попадает в заявку национальной команды, пишет "Украинский футбол".

Сейчас не вызвали в сборную. Может, я просто уже старый для Украины? Не знаю. Меня понемногу списывают,

– высказался Бущан.

Также по этому поводу высказался бывший украинский вратарь Игорь Шуховцев, акцентировав на травмах голкипера и сильной конкуренции.

"Прежде всего, это травмы, которые мешают Жоре полностью раскрыть свой потенциал. Также нельзя забывать, что Трубин (Бенфика – 24 канал) и Лунин (Реал – 24 канал) постоянно играют в топовых европейских клубах, что обеспечивает им высокий уровень интенсивности и тренировочного процесса", – сказал Шуховцев.

Напомним, что голкипер покинул Динамо в 2025 году, перейдя в Аль-Шабаб. Сейчас он вернулся из Саудовской Аравии и выступает за Полесье на правах аренды.

Виталий Буяльский

Буяльский прошел немало возрастных групп в структуре сборной Украины. С 2010 года он играл за юношескую сборную Украины, а уже в 2012 он выступал в составе молодежной национальной команды.

На Евро-2016 Михаил Фоменко внес футболиста в резервный список игроков. А дебют полузащитника в сине-желтой футболке состоялся в 2017 году в противостоянии с Косово.

Задавалось, что футболист станет основным в сборной, но провел лишь 13 матчей в национальной команде. Одной из причин стали травмы игрока, из-за которых он не ездил на крупные турниры.

После того, как сборную возглавил Ребров, футболист Динамо начал регулярно попадать в заявку команды, однако не получал много игровой практики. Однако со временем лидер Динамо все чаще не входил в планы главного тренера.

Наставник национальной команды в интервью ютуб-каналу "Прямая красная" рассказал, почему не вызывает опытного хавбека.

Буяльский – это кандидат и полноценный игрок сборной Украины. У нас есть позиции, где есть два игрока, а есть позиции, где большая конкуренция, и мы должны смотреть в будущее. Вызов Ярмолюка – это шанс ему и взгляд в будущее, потому что нужно омолаживать состав, несмотря на то, что у нас вообще молодая сборная,

– рассказал тренер.

Отметим, что также на вызов Буяльского в национальную команду, вероятно, влияет большая конкуренция. Поскольку на позиции атакующего полузащитника в сборной Украины есть немало других исполнителей – Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Егор Назарина.

Хотя Буяльский не играет за сборную, однако остается лидером Динамо. В этом сезоне футболист забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 19 матчах за киевский клуб.

