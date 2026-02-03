Спортсмены, выступавшие за армейские клубы (ЦСКА, Динамо), официально зачислялись на службу, тренировались и соревновались, имея военные или специальные звания. Атлеты получения звания за выдающиеся спортивные достижения или представления государства на международном уровне, но только в пределах юридически оформленной службы. Подробнее о таких спортсменах рассказывает 24 Канал.

Кто из украинских спортсменов имеет воинское звание?

Ярослава Магучих

Имеет воинское звание – младший сержант Вооруженных сил Украины.

В октябре 2019 года в пресс-центре "АрмияInform" Магучих, серебряный призер турнира в Дохе и рекордсменка мира среди юниоров, объявила о новом этапе в своей карьере. Она рассказала, что подписание контракта с Вооруженными Силами Украины дало ей новые возможности для профессионального развития.

Полковник Анатолий Пелых (в то время начальник отдела организации спортивной деятельности и международных связей Управления физической культуры и спорта МО Украины) информировал, что в 2020 году спортсменка отправилась на тренировочные сборы в Португалию в звании солдата.

По его словам, Магучих представляет Украину как военнослужащая.



Ярослава Магучих на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским / Фото Офис Президента

Парвиз Насибов

Борец родился в Азербайджане, но уже много лет выступает за Украину на международных соревнованиях и считает ее своим домом.

В интервью для ютуб-канала LB Live Насибов рассказал, что ему неоднократно предлагали сменить гражданство и выступать за другую страну, даже на лучших условиях, но он чувствует к Украине искреннюю любовь и поддержку от народа, которую невозможно заменить.

Спортсмен добавил, что вырос в Украине и не променяет ее ни на что, а финансы для него не главное, ведь есть вещи гораздо важнее денег.

Украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, является военнослужащим в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 2021 год он имел звание старшего солдата.



Парвиз Насибов с украинскими защитниками / Фото инстаграм Парвиза Насибова

Станислав Горуна

Известный украинский каратист, по состоянию на 2021 год имел звание солдата и проходил службу как спортсмен в Учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины во Львове.

После начала широкомасштабного вторжения российских захватчиков он не только продолжает службу как военнослужащий, но и решил помочь армии финансово, выставив на продажу свою бронзовую медаль.

Жан Беленюк

Борец имеет звание старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины, которое ему было присвоено в августе 2021 года после одержания победы на Олимпийских играх в Токио. Он служит как армейский спортсмен и представляет Центральный спортивный клуб ВСУ (ЦСКА).

Беленюк, кроме спортивной карьеры и службы, является народным депутатом Украины и получил наградной пистолет ПМ от Министерства обороны.

Он работал спортсменом-инструктором в Центральном спортивном клубе армии ВСУ.



Жан Беленюк получил воинское звание / Фото Минобороны

Ольга Харлан

35-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан, бронзовый призер Олимпиады-2024, раскрыла, что имеет отношение к СБУ. Детали спортсменка рассказала в интервью Анатолия Анатолича на ютуб-канале "Зе Интервьюер".

Как оказалось, олимпийская чемпионка официально работает в СБУ – на должности в Национальной академии ведомства.

Она выступала за спортивные клубы "Спартак" и "Динамо" из Николаева и в 2012 году вошла в десятку сильнейших спортсменов ФСО "Динамо" Украины по олимпийским видам спорта.

12 августа 2024 года Ольга Харлан передала на благотворительный аукцион саблю, которой одержала победу в финале командного турнира Олимпийских игр 2024. Аукцион по продаже этой сабли организовал благотворительный фонд Сергея Притулы.

Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой посвятили куклу Барби. Она получила персональную копию от производителей игрушки, а в августе 2023 года выставила ее на аукцион.

Бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк вручил Ольге Харлан памятный знак СБУ "Крест почета".

Вручение Ольге Харлан памятного знака "Крест почета" / Фото Службы безопасности Украины

