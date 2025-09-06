24 Канал из открытых источников попытался проанализировать, кто имеет наибольшее состояние среди боксеров. Что интересно, в десятке место нашлось и представителю из Украины.

Кто является самым богатым боксером мира?

Александр Усик расположился на шестой позиции. Его состояние составляет около 150 – 170 миллионов долларов, которые он удачно инвестирует и направляет на благотворительность.

Десятку замыкает шоумен и ютубер Джейк Пол, который осенью 2024 года провел поединок с легендарным Майком Тайсоном. Сейчас его активы оцениваются в районе 100 миллионов долларов и должны уже совсем скоро существенно увеличиться, ведь 14 ноября он будет драться со звездным Джервонтой Дэвисом.

Лидером уже длительное время остается Флойд Мейвезер-младший. Его приблизительное состояние оценивается в более 400 миллионов долларов.

В 2006 году он выкупил свой контракт с промоутерской компании Top Rank за 750 тысяч долларов, что считается лучшей инвестицией в спортивной истории. После этого он создал Mayweather Promotions и начал зарабатывать в разы больше денег.

Американец вложился в недвижимость, имеет ряд бизнесов и даже собственный джет Gulfstream G650. По некоторым оценкам состояние экс-чемпиона мира может достигать даже более миллиарда долларов, однако большинство источников все же называют порядок цифр 400 – 450 миллионов долларов.

Отметим, что в рейтинге также есть Джордж Форман, который умер весной 2025 года. До своей смерти он владел активами на сумму около 300 миллионов долларов и уступал состоянием только Мейвезеру.

Самые богатые боксеры мира: топ-10

Флойд Мейвезер (400 – 450 миллионов долларов) Джордж Форман (280 – 300) Сауль Альварес (230 – 250) Мэнни Пакьяо (200 – 220) Оскар Де Ла Хойя (180 – 200) Александр Усик (150 – 170) Тайсон Фьюри (140 – 150) Леннокс Льюис (115 – 125) Шугар Рэй Леонард (110 – 120) Джейк Пол (95 – 110)

К слову. Совсем скоро в рейтинге может подняться Канело Альварес. Он 13 сентября проведет битву за звание абсолюта с Теренсом Кроуфордом, а инсайдеры сообщали, что его гонорар может достичь 150 миллионов долларов.

Что известно о карьере самого богатого боксера мира?