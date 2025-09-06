24 Канал из открытых источников попытался проанализировать, кто имеет наибольшее состояние среди боксеров. Что интересно, в десятке место нашлось и представителю из Украины.
Кто является самым богатым боксером мира?
Александр Усик расположился на шестой позиции. Его состояние составляет около 150 – 170 миллионов долларов, которые он удачно инвестирует и направляет на благотворительность.
Десятку замыкает шоумен и ютубер Джейк Пол, который осенью 2024 года провел поединок с легендарным Майком Тайсоном. Сейчас его активы оцениваются в районе 100 миллионов долларов и должны уже совсем скоро существенно увеличиться, ведь 14 ноября он будет драться со звездным Джервонтой Дэвисом.
Лидером уже длительное время остается Флойд Мейвезер-младший. Его приблизительное состояние оценивается в более 400 миллионов долларов.
В 2006 году он выкупил свой контракт с промоутерской компании Top Rank за 750 тысяч долларов, что считается лучшей инвестицией в спортивной истории. После этого он создал Mayweather Promotions и начал зарабатывать в разы больше денег.
Американец вложился в недвижимость, имеет ряд бизнесов и даже собственный джет Gulfstream G650. По некоторым оценкам состояние экс-чемпиона мира может достигать даже более миллиарда долларов, однако большинство источников все же называют порядок цифр 400 – 450 миллионов долларов.
Отметим, что в рейтинге также есть Джордж Форман, который умер весной 2025 года. До своей смерти он владел активами на сумму около 300 миллионов долларов и уступал состоянием только Мейвезеру.
Самые богатые боксеры мира: топ-10
- Флойд Мейвезер (400 – 450 миллионов долларов)
- Джордж Форман (280 – 300)
- Сауль Альварес (230 – 250)
- Мэнни Пакьяо (200 – 220)
- Оскар Де Ла Хойя (180 – 200)
- Александр Усик (150 – 170)
- Тайсон Фьюри (140 – 150)
- Леннокс Льюис (115 – 125)
- Шугар Рэй Леонард (110 – 120)
- Джейк Пол (95 – 110)
К слову. Совсем скоро в рейтинге может подняться Канело Альварес. Он 13 сентября проведет битву за звание абсолюта с Теренсом Кроуфордом, а инсайдеры сообщали, что его гонорар может достичь 150 миллионов долларов.
Что известно о карьере самого богатого боксера мира?
- Флойд Мейвезер провел 50 боев, в которых одержал все победы (27 нокаутом).
- Дебютировал на профи-ринге в октябре 1996 года, одолев мексиканца Роберто Аподаку.
- Был чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Свою юбилейную 50-ю победу одержал над Конором Макгрегором в поединке, который в прессе назвали самым дорогим боем в истории.