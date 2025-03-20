В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет первый матч в рамках плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять национальной команде Бельгии.

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Кто может заменить Довбыка

Артем не попал в заявку на матч против Бельгии из-за простуды. Олег Федорчук считает, что стоит дать шанс Владиславу Ванату, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Тем более, что украинцы будут играть от обороны и польза от динамовца будет больше, потому что он мобильнее Яремчука. В конце концов, Владислав заслужил место в старте своей результативной игрой в УПЛ,

– сказал Олег Федорчук.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат сыграл 34 матча за Динамо, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Обратите внимание, что матч сборной Украины против Бельгии начнется в 21:45 по киевскому времени.