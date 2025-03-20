У четвер, 20 березня, збірна України зіграє перший матч в межах плей-оф Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть національній команді Бельгії.

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Хто може замінити Довбика

Артем не потрапив до заявки на матч проти Бельгії через простуду. Олег Федорчук вважає, що варто дати шанс Владиславу Ванату, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

Тим паче, що українці будуть грати від оборони й користь від динамівця буде більшою, бо він мобільніший за Яремчука. Зрештою, Владислав заслужив на місце в старті своєю результативною грою в УПЛ,

– сказав Олег Федорчук.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Владислав Ванат зіграв 34 матчі за Динамо, у яких забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.

Зверніть увагу, що матч збірної України проти Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом.