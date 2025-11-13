Без двух опытных лидеров: Ребров определился с заявкой Украины на матч против Франции

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет пятый матч в отборе на чемпионат мира 2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Франция.

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Францией?

Из-за травм нескольких игроков "сине-желтые" имели определенные кадровые потери. В частности, сбор пропускают лидеры команды Александр Зинченко и Артем Довбик.

Всего к противостоянию с "Ле Бле" готовились 25 игроков. В конце концов в заявку не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский, которые находились под риском дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

Заявка Украины на матч против Франции

Вратари : Евгений Волынец (Полесье), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика).

: Евгений Волынец (Полесье), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика). Защитники : Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Виталий Миколенко (Эвертон).

: Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники : Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Калюжный (Металлист 1925), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Георгий Судаков (Бенфика), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Калюжный (Металлист 1925), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Георгий Судаков (Бенфика), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор). Нападающие: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Справка. Поединок Франция – Украина состоится в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что всего в отборочном раунде "сине-желтые" должны провести шесть матчей. После четырех туров они занимают второе место в квартете D, а решающую игру проведут 16 ноября против Исландии.

Что известно о кадровых потерях Украины?

После объявления первоначального списка вызванных игроков в заявке сборной Украины произошло три изменения.

Сначала травмированных Владимира Бражка и Арсения Батагова заменили Тарас Михавко и Егор Назарина.

А уже в воскресенье, 9 ноября, в матче Рома – Удинезе бедро повредил Артем Довбик. После этого срочно был довызван Назар Волошин.

Напомним, что накануне свой прогноз на матч Франция – Украина сделал Виктор Леоненко. Он надеется на положительный результат, но настроен довольно скептически.