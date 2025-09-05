В пятницу, 5 сентября, сборная Украины сыграет первый матч в отборе на чемпионат мира 2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Франция.

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Францией?

Из-за травм нескольких игроков "сине-желтые" имели определенные кадровые изменения в течение последних дней. Всего к противостоянию с "Ле Бле" готовились 25 игроков.

В конце концов в заявку не попал Виктор Цыганков, у которого есть повреждения. Также против Франции не сыграет Владислав Дубинчак, который был довызван из резервного списка.

Заявка Украины на матч против Франции

Вратари : Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Аль-Шабаб);

: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Аль-Шабаб); Защитники : Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Богдан Михайличенко (Полесье);

: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Богдан Михайличенко (Полесье); Полузащитники : Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925);

: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925); Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

Справка. Поединок Украина – Франция состоится во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что всего в отборочном раунде "сине-желтые" проведут шесть матчей. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут также Исландия и Азербайджан в квартете D.

Что известно о кадровых потерях Украины?