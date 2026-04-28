Суркис определился с планами относительно тренера Динамо: какова дальнейшая судьба Костюка

Киевское Динамо проводит не слишком удачный сезон 2025 – 2026. Команда уже выпала из чемпионской гонки и не смогла пройти в плей-офф Лиги конференций.

Это повлекло за собой смену главного тренера в клубе. Вместо Александра Шовковского новым тренером "бело-синих" стал Игорь Костюк. Впрочем дальнейшая судьба коуча пока остается туманной, сообщает Игорь Цыганик.

Останется ли Костюк в Динамо?

Сейчас контракт Костюка с Динамо рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ появляется немало слухов относительно кандидатов, которые летом могут возглавить "бело-синих".

Однако Игорь Цыганик уверяет, что сейчас президент киевлян Игорь Суркис не имеет никаких вариантов по замене Костюка. Он считает, что специалист должен продолжить свою работу в Динамо.

По его информации, Костюк останется наставником, если киевлянам удастся попасть в еврокубки. Сейчас Динамо не идет в УПЛ в зоне путевок на международную арену, но продолжает борьбу в Кубке Украины.

Подопечные Костюка вышли в финал турнира, где будут противостоять представителю Первой лиги Чернигову. Победитель турнира получит прямую путевку в квалификацию Лиги Европы. Решающий матч пройдет 20 мая во Львове.

