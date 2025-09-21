Почему Ламин Ямаль должен выиграть Золотой мяч: мнение известного эксперта
- Церемония награждения Золотой мяч состоится 22 сентября в Париже, где будет объявлен лучший игрок года.
Эксперт Максим Гиленко дал свой прогноз на то, кто должен выиграть Золотой мяч.
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле считается главным претендентом на Золотой мяч. Впрочем блогер и эксперт Максим Гиленко считает, что лучшим игроком прошлого сезона был звездный футболист Барселоны.
Уже в понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония награждения "Золотой мяч". Организацией мероприятия является французское издание France Football, которое ранее опубликовало список из 30-ти претендентов, сообщает 24 Канал.
Кто должен выиграть Золотой мяч?
Главным претендентом голосования считается форвард ПСЖ Усман Дембеле. Однако многие эксперты не согласны с тем, что именно он был лучшим в прошлом сезоне.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу свое мнение высказал известный блогер и эксперт Максим Гиленко. По его мнению, этого года не было явного фаворита.
Наверное, еще никогда гонка за Золотой мяч не была такой запутанной лично для меня. В том смысле, что главные фавориты награды Усман Дембеле и Ламин Ямаль даже не являются важнейшими игроками своих команд. А являются ими, по моему мнению, Витинья и Педри. Вообще ПСЖ в прошлом сезоне выглядел целостно и мощно именно как команда, поэтому там таких самых важных можно полкоманды минимум назвать.
Но голосовать за кандидатов, которые точно не выиграют, мне неинтересно,
– считает Максим.
Кроме Дембеле, претендентами на награду считаются также форварды Барселоны Ламин Ямаль и Рафинья. В прошлом сезоне каждый из них записал на свой счет немало результативных действий.
Кроме того, они помогли каталонцам выиграть все трофеи в Испании, но в Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала. В конце концов эксперт считает, что именно игра Ямаля больше всего заслуживает награды.
Выбираю из пары Дембеле – Ямаль и голосую за последнего. У Ямаля немного скромнее статистика за прошлый сезон, но здесь надо учитывать, что добывать ее за ПСЖ в чемпионате Франции и за Барселону в чемпионате Испании – это две большие разницы. А вообще-то всем советую вообще не фиксироваться на статистических достижениях Ямаля, а просто смотреть его матчи, если вы любите футбол. Такого дриблинга, смелости и нестандартности решений на топ-уровне нет больше ни у кого. И эти перфомансы он стабильно демонстрирует нам дважды в неделю, тогда как юноше только исполнилось 18. Это просто футбол будто во дворе, но против лучших команд мира,
– резюмировал Максим Гиленко.
Отметим, что на церемонии Золотой мяч-2025 будут триумфаторы и других номинаций. В понедельник, 22 сентября, футбольное сообщество узнает также победителей этих трофеев:
- трофей Копа (лучший молодой футболист и футболистка)
- трофей Яшина (лучший вратарь года среди мужчин и женщин)
- лучший тренер года (среди мужчин и женщин)
- лучшая команда года (среди мужчин и женщин)
В прошлом году Золотой мяч получил полузащитник Манчестер Сити Родри, из-за чего поднялся громкий скандал. Ожидалось, что трофей вручат нападающему Реала Винисиусу.
Впрочем, в конце концов голоса склонились на сторону испанского футболиста. Поэтому представители мадридцев бойкотировали церемонию награждения, хотя среди лауреатов было несколько представителей "бланкос".